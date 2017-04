Commerzbank belässt Fresenius auf 'Buy' - Ziel 84 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

KFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Fresenius SE anlässlich der fortgeschrittenen Übernahmegespräche mit Akorn auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen.Die geplante Übernahme des US-Generikaherstellers durch die Fresenius-Sparte Kabi sei positiv und ergänze dessen Geschäft, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer Studie vom Montag. Kabi, in der Fresenius das Geschäft mit Infusionen, flüssigen Generika und klinischer Ernährung bündelt, würde durch die Übernahme zum größten Spieler am Markt mit Generika-Infusionen neben dem US-Konzern Pfizer./tav/stw Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.