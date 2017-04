Commerzbank belässt Fraport auf 'Reduce' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Fraport nach einem Pressebericht über Pläne für einen neuen Flugsteig für Billigflieger in Frankfurt auf "Reduce" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen.Insgesamt sollte sich dadurch an den Gesamtplänen für das dritte Terminal am Frankfurter Flughafen nichts ändern, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Montag. An den Plänen für einen Billigflieger-Flugsteig dürfte etwas dran sein, aber das Ergebnis sei offen./ajx/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.