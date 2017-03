Commerzbank belässt Fraport auf 'Reduce' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Fraport nach Jahreszahlen zunächst auf "Reduce" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen.Die Resultate des Flughafenbetreibers seien auf bereinigter Basis solide ausgefallen, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Freitag. Dies gelte auch für den Ausblick auf das laufende Jahr. Positiv wertete der Experte auch den Zuschlag für den Betrieb zweier Flughäfen in Brasilien. Pehl stellte eine Überarbeitung seines Votums und Bewertungsmodells in Aussicht./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.