Commerzbank belässt Fraport auf 'Hold' - Ziel 75 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Fraport nach den Juni-Verkehrszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen.Der Schwung an der Heimatbasis in Frankfurt habe ihn bei dem Flughafenbetreiber eher enttäuscht, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Mittwoch. Die Aktivitäten in Griechenland und im türkischen Antalya wertete er aber als stark./tih/bek Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.