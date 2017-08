Commerzbank belässt Fielmann auf 'Buy' - Ziel 77,00 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Fielmann nach Vorlage der Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 77,00 Euro belassen.Mit drei Verkaufstagen weniger ist der Umsatz in der Berichtsperiode den Erwartungen entsprechend ausgefallen, wie Analyst Oliver Metzger in einer Studie vom Donnerstag schrieb. Für die zweite Jahreshälfte rechnet er mit etwas mehr Dynamik - auch, weil die Expansion in Italien langsam voranschreite./kro/zb Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.