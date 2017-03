Commerzbank belässt Evonik auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Evonik nach einer verkündeten Preiserhöhung für das Tierfuttereiweiß Methionin in Europa auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen.Er sehe den Schritt mehr als frühes Anzeichen denn als größeren Trend, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte glaubt dabei nicht an eine wesentliche Veränderung der Nachfragemuster, aber an ein Indiz für einen nun erreichten Tiefpunkt./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.