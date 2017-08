Commerzbank belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 108 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Dürr nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen.Analyst Ingo-Martin Schachel verwies in einer Studie vom Donnerstag auf die geringere Profitabilität des Anlagen- und Maschinenbauers im zweiten Quartal und auf die ausgebliebene Erhöhung der Jahresziele. Zwar sei der Auftragseingang überraschend stark gewesen, aber die Mischung nicht sonderlich gut. So habe der Anteil an Aufträgen in Geschäftsfeldern mit geringen Margen deutlich zugenommen, während die Auftragseingänge bei der übernommenen Homag geringer als erwartet ausgefallen seien./ck/das Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.