Commerzbank belässt Dialog Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Dialog Semiconductor anlässlich der in Kürze erwarteten drei neuen iPhones 8, 8 Plus und X auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen.Für alle dieser drei neuen iPhones liefere Dialog Inhalte, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Montag. Die Auswirkungen für das TecDax-Unternehmen seien positiv. Das Papier sei attraktiv bewertet./ajx/ag Datum der Analyse: 11.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.