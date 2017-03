Commerzbank belässt Dialog Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Dialog Semiconductor mit Blick auf die Vorstellung von Samsungs neuem Smartphone Galaxy S8 auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen.Nach dem mit wenig Begeisterung aufgenommenen S7 und dem Desaster mit dem Note 7 schienen die Südkoreaner nun ein sehr wettbewerbsfähiges Gerät am Start zu haben, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Donnerstag. Die Bedeutung für die Zulieferer aus der Halbleiterbranche halte sich aber in Grenzen. Bei Dialog hingen nur etwa 4 Prozent des Umsatzes von Samsung ab./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.