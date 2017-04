Commerzbank belässt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen.Das Management des Immobilienfinanzierers habe sich zuversichtlich zum US-Geschäft geäußert, schrieb Analyst Michael Dunst in einer Studie vom Donnerstag. Außerdem sei in Aussicht geworden, dass ein Verkauf der deutschen Staatsbeteiligung in diesem Jahr wohl wegen der Bundestagswahl kein Thema sein dürfte./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.