Commerzbank belässt Covestro auf 'Buy' - Ziel 93 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Covestro nach einer von China verhängten Einschränkung der Erdgas-Nutzung auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen.Vor allem BASF sei davon betroffen, doch sei dies ein Fall höherer Gewalt, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Werke des Kunststoff-Herstellers Covestro in China befänden sich hingegen in einer Gegend, die von den Kürzungen nicht betroffen seien./ajx/ck Datum der Analyse: 13.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.