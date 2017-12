Commerzbank belässt Covestro auf 'Buy' - Ziel 93 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen.Wie schon in der Vergangenheit könnten einige Käufer der zuvor in Bayer-Besitz befindlichen Covestro-Anteile diese mit Ablauf der Sperrfrist am 11. Dezember auf den Markt werfen, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Operativ laufe es für den im Branchenvergleich unterbewerteten Kunststoffhersteller sehr gut./edh/tih Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.