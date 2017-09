Commerzbank belässt Continental AG auf 'Hold' - Ziel 205 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Continental vor dem Hintergrund der Automesse IAA auf "Hold" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen.Der Fokus der IAA liege auf der künftigen Mobilität, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer Studie vom Donnerstag. Vorstandschef Degenhart habe wegen des sich rapide ändernden Umfelds in der Autoindustrie daher Kooperationen mit Politik betont. Von großer Bedeutung seien insbesondere Innovationen in den Bereichen Automatisierung, Elektrifizierung und Konnektivität./ck/zb Datum der Analyse: 14.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.