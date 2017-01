Commerzbank belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Hold' - Ziel 35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen.Für Enthusiasmus geben es keinen Grund bei dem Medizintechnikkonzern, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Montag. Das erste Geschäftsquartal, über das Zeiss am 10. Februar berichten wolle, dürfte eine ähnliche Dynamik aufweisen wie zuvor das Gesamtjahr 2015/16. Die Geschäfte im Nahen Osten und Teilen Europas dürften recht schwach gelaufen sein, sich in den USA stabilisiert haben und in Asien weiter stark gewesen sein./ck/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.