Commerzbank belässt Bechtle auf 'Hold' - Ziel 52,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen zum dritten Jahresvierte und angehobener Prognose auf "Hold" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen.Der IT-Dienstleister habe ein weiteres gutes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Freitag. Die Zahlen belegten, dass die Investitionen in IT hoch blieben. Bechtle bleibe auch wegen strukturell bedingter Wachstumstrends ein Qualitätswert./tav/zb Datum der Analyse: 10.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.