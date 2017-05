Commerzbank belässt BMW auf 'Hold' - Ziel 90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen.In puncto Barmittel und Gewinnqualität habe BMW gut abgeschnitten, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer Studie vom Donnerstag. Das Vertrauen am Markt in die Autobauer scheine aber an einem sehr tiefen Punkt angekommen zu sein, sodass eine mögliche Aufwertung der Aktie fraglich sei./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.