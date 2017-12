Commerzbank belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 90,10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 90,10 Euro belassen.Dies schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Freitag vorliegenden Studie anlässlich der Absichtserklärung über den Zusammenschluss zwischen der BASF-Öltochter Wintershall und Dea. Das fusionierte Unternehmen hätte ein besseres regionales- und geopolitisches Risikoprofil, so der Experte. Aus einem späteren Börsengang könnten die Ludwigshafener Mittel zur Stärkung des Kerngeschäfts schöpfen./ag/das Datum der Analyse: 08.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.