Commerzbank belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 90,10 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für BASF nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90,10 Euro belassen.Dank eines guten Kerngeschäfts habe der Chemiekonzern beim operativen Ergebnis (Ebit) besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Donnerstag. Insgesamt sei BASF gut in das neue Jahr gestartet. Allerdings hätten die Ludwigshafener ihre Jahresprognose unverändert gelassen, was das erfreuliche Quartalsergebnis etwas trüben könnte./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.