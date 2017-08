Commerzbank belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 226 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Adidas nach einem Zeitungsinterview mit Vorstandschef Kasper Rorsted auf "Buy" mit einem Kursziel von 226 Euro belassen.Die Aussagen Rorsteds in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" deckten sich mit den durchschnittlichen Wachstumserwartungen am Markt, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Freitag. Der Chef des Herzogenauracher Sportartikelherstellers hatte in dem Interview vor überzogenen Erwartungen an die Zukunft gewarnt./ajx/ag Datum der Analyse: 25.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.