Citigroup senkt Traton auf 'Neutral'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat Traton von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Klas Bergelind schaltete in einer am Freitag vorliegenden Studie zur Nutzfahrzeugbranche einen Gang herunter. Bei Traton sieht er erhebliche Korrekturrisiken von 25 Prozent für den operativen Ergebniskonsens. Bei Volvo und Daimler Truck seien dagegen bereits deutliche Ergebnisrisiken in den Kursen eingepreist./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2022 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.