Citigroup senkt Axa auf 'Neutral' und Ziel auf 26,20 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat Axa von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 28,00 auf 26,20 Euro gesenkt.Die Aussichten für die europäischen Komposit- und Personenversicherer seien sehr positiv, schrieb Analyst James Shuck in einer Branchenstudie vom Freitag. Allerdings sollten Anleger bei ihren Investments in diesem wichtigen Assekuranzsektor selektiv vorgehen. Die Axa-Aktie gehöre dabei zu den am wenigsten bevorzugten Werten./edh/ag Datum der Analyse: 08.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.