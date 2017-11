Citigroup senkt Allianz SE auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Aktie des Versicherers Allianz SE aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.Nach gestiegenen Gewinnschätzungen und einem in der Branche einzigartigen Kursanstieg sei der Bewertungsabschlag geschrumpft, schrieb Analyst James Shuck in einer Studie vom Montag. Auch mit Blick auf die Dividendenrendite sei die Aktie nun im Branchenvergleich am teuersten. Dies sei zwar angesichts der operativen Entwicklung und des aktiven Kapitalmanagements gerechtfertigt. Doch weitere Kursgewinne erschienen nun schwieriger./gl/oca Datum der Analyse: 13.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.