Citigroup hebt Ziel für Vonovia auf 46,90 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Vonovia von 36,04 auf 46,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der europäische Immobiliensektor biete weiterhin erhebliches Potenzial, schrieb Analyst Aaron Guy in einer Branchenstudie vom Mittwoch. In Deutschland könnten sich die Wohnimmobilien-Preise vor allem in einigen großen Städten wie Berlin sogar verdoppeln. Der daraus entstehende Rückenwind für den Substanzwert und den Gewinn je Aktie der Unternehmen sei in den Aktienkursen von Deutsche Wohnen, Vonovia, LEG, TAG und Grand City Properties noch nicht berücksichtigt./ajx/ag Datum der Analyse: 13.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.