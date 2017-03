Citigroup hebt Ziel für PSA auf 18,50 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für die Peugeot-Mutter PSA auf "Neutral" belassen und ein höheres Kursziel bei 18,50 Euro festgesetzt.Analyst Michael Tyndall begründete das neue Kurziel in einer Studie vom Mittwoch mit höheren Gewinnprognosen. Der Autobauer habe in den vergangenen fünf Jahren die Wende zu einem deutlich profitableren Unternehmen geschafft. Die Aktie dürfte nun aber auf der Stelle treten, solange keine Neuigkeiten zur angepeilten Opel-Übernahme bekannt sind. Am Markt dürften Sorgen um die Risiken des Zukaufs umgehen./tav/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.