Citigroup hebt Ziel für HeidelbergCement auf 64 Euro - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für HeidelbergCement von 58 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Ephrem Ravi zeigte sich in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Quartalsberichte der Baustoffbranche besonders optimistisch für HeidelbergCement und Titan. Die meisten europäischen Zementhersteller dürften mit ihrem operativen Ergebnis 2020 über Vorjahresniveau liegen, so der Experte./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.