Citigroup hebt HeidelbergCement auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat HeidelbergCement von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 95 Euro belassen.Bei dem Baustoffkonzern sei das Chance/Risiko-Verhältnis inzwischen günstiger geworden, schrieb Analyst Ephrem Ravi in einer Studie am Donnerstag. Der Wirbelsturm Harvey in Texas sei zwar eine kurzfristige Gefahr für die Gewinnentwicklung, werde aber mittelfristig durch den Wiederaufbau auch für hohe Nachfrage sorgen. Andere Belastungsfaktoren wie den Preisdruck in Indonesien, höhere Kohlepreise und den starken Euro hält er nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung inzwischen für eingepreist./ag/ck Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.