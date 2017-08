Citigroup belässt Wal-Mart auf 'Neutral' - Ziel 78 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Wal-Mart":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Wal-Mart auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 US-Dollar belassen.Der Handelskonzern habe zahlreiche Initiativen ergriffen, wie etwa Investitionen in ein allumfassendes Vertriebswegenetz, schrieb Analystin Kate McShane in einer Branchenstudie zu weltweiten Verbrauchsgüterunternehmen vom Donnerstag. Daher bleibe sie bei ihrem Anlageurteil, bis sie einen klareren Weg in Richtung Ergebniswachstum erkennen könne./ck/la Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.