Citigroup belässt Telefonica auf 'Buy' - Ziel 13,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat Telefonica vor Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen.Die Resultate sollten belegen, dass der spanische Telekommunikationskonzern an vielen Fronten Fortschritte mache, schrieb Analyst Georgios Ierodiaconou in einer Studie vom Dienstag. So seien etwa die Margen an einem Wendepunkt angelangt und sollten sich 2017 erholen. Die Aktie dürfte hiervon profitieren./tav/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.