Citigroup belässt Ströer auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Ströer nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen.Die deutsche Medienlandschaft dürfte in weniger als zehn Jahren vollständig digitalisiert und zur Halfte in der Hand globaler Tech-Riesen wie Google oder Facebook sein, schrieb Analystin Catherine O'Neill in einer Studie vom Dienstag. Die andere Hälfte dürften die sogenannten "lokalen Helden" wie der Werbevermarkter Ströer für sich beanspruchen./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.