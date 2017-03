Citigroup belässt Societe Generale auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Societe Generale auf "Buy" belassen.Er glaube nicht, dass mit der Absage von Intesa Sanpaolo an eine Fusion mit Generali eine Kombination von Bank- und Versicherungsgeschäften allgemein außer Mode gekommen sei, schrieb Analyst Simon Nellis in einer Studie vom Donnerstag. So gebe es neben der Societe Generale noch mehrere Beispiele, wo Banken von einer Diversifizierung ihrer Erträge profitiert und sich so nachhaltige Einnahmequellen geschaffen hätten./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.