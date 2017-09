Citigroup belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 134 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat Siemens nach Überlegungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen.Die Trends aufs dem Gasturbinenmarkt seien ein viel diskutierter Punkt und der Elektrotechnikkonzern habe sich hierzu erst kürzlich vorsichtig geäußert, schrieb Analyst Martin Wilkie in einer Studie vom Donnerstag. Mittel- bis langfristig erscheine der Ausblick für große Gasturbinen ok, kurzfristig wegen zyklischer Faktoren im Nahen Osten und fehlender regulatorischer Kurstreiber in Europa aber schwach./ck/tav Datum der Analyse: 14.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.