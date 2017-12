Citigroup belässt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel 80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen.Die Medikamenten-Pipeline des französischen Pharmakonzerns sei weitaus aussichtsreicher als noch vor fünf Jahren, schrieb Analyst Peter Verdult in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ab 2019 sollte das Gewinnwachstum dank der dann profitablen Regeneron-Kooperation und nachlassendem Gegenwind im Diabetesbereich in Gang kommen./ag/mis Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.