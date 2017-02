Citigroup belässt STMicro auf 'Neutral' - Ziel 13,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "STMicroelectronics":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für STMicroelectronics nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen.Die Roadshow habe seine Zuversicht in die kurz- bis mittelfristige Wettbewerbsfähigkeit des Halbleiterkonzerns gestärkt, schrieb Analyst Amit Harchandani in einer Studie vom Montag. Längerfristig sei er in diesem Punkt aber weniger optimistisch./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.