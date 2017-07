Citigroup belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 106 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für SAP vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen.Er rechne bei dem Softwarekonzern mit gemischten Ergebnissen, schrieb Analyst Walter Pritchard in einer Studie vom Freitag. Die Investitionen der Unternehmen in Cloud-Lösungen setzten sich fort, was die Margen generell stützen dürfte. Dem stünden aber Gegenwind durch Wechselkurse und ein hoher Basiseffekt auf dem Vorjahr gegenüber./bek/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.