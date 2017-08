Citigroup belässt Renault auf 'Buy' - Ziel 99 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Renault nach den Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen.Die Dynamik der Gewinne des Autobauers sei intakt, schrieb Analyst Michael Tyndall in einer Studie vom Mittwoch. Die Aktie sei günstig bewertet. Reformen in Frankreich, eine Erholung in den Schwellenländern und ein Strategieplan beim Kapitalmarkttag im Oktober könnten den Kurs antreiben./bek/ag Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.