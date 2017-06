Citigroup belässt Deutsche Bank auf 'Sell' - Ziel 12 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für die Aktie der Deutschen Bank auf "Sell" belassen und ein Kursziel von 12 Euro genannt.Das Wettbewerbsumfeld in der deutschen Bankenlandschaft bessere sich, wovon die börsennotierten Geldhäuser generell profitieren dürften, schrieb Analyst Nicholas Herman in einer Studie vom Freitag. Für die Deutsche Bank gelte dies wegen ihrer Fokussierung auf die Konsolidierung und Integration der Postbank aber nicht. Zudem berge die Bank weiterhin Risiken, etwa in puncto Kapitalausstattung./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.