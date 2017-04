Citigroup belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen von Monsanto auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen.Der vor der Übernahme durch Bayer stehende US-Saatgutkonzern habe in seinem zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Peter Verdult in einer Studie vom Donnerstag. Ferner hätten die Schätzungen für den Gerinnungshemmer Xarelto von Bayer und für die Pharma-Pipeline der Leverkusener in diesem Jahr noch deutlich Luft nach oben, so der Experte./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.