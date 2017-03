Citigroup belässt BP auf 'Buy' - Ziel 510 Pence

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für den Ölkonzern BP nach dem Strategie-Update auf "Buy" mit einem Kursziel von 510 Pence belassen.Die Finanzlage im Bereich Mineralölverarbeitung und -vertrieb habe sich deutlicher verbessert als gedacht, schrieb Analyst Alastair Syme in einer Studie vom Mittwoch. So könnte die Eigenkapitalrendite sich noch in diesem Zyklus auf einen Wert im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bessern, wobei 14 Prozent im Jahr 2021 möglich seien. Vor diesem Hintergrund sei die Bewertung niedrig./tav/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.