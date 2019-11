Cenit: Umsatz-Prognose bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "Cenit":

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) den Umsatz leicht gesteigert und dabei von den margenstarken Erlösen mit Eigensoftware profitiert. Dagegen habe das EBIT unter dem Vorjahreswert gelegen. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, behalten das positive Votum aber bei.

Nach Analystenaussage habe der Umsatz insgesamt um 2,3 Prozent auf 126,16 Mio. Euro (9M 2018: 123,31 Mio. Euro) zugelegt. Durch den Ausbau der Vertriebsmannschaft sei es aber zu entsprechenden Ergebnisbelastungen gekommen. Demnach habe sich das EBIT auf 4,55 Mio. Euro (9M 2018: 4,73 Mio. Euro) reduziert. Nach Aussagen des Managements werde die Umsatz-Guidance von 170 Mio. Euro im Gesamtjahr 2019 erreicht. Anders verhalte es sich beim EBIT-Ziel: Hier habe das Unternehmen laut GBC die Prognose etwas gesenkt. Hier werde ein EBIT in einer Range von 8 bis 10 Mio. Euro (zuvor: 10 Mio. Euro) erwartet. Hintergrund seien Belastungen aus dem Ausbau des Vertriebs und unter den Erwartungen des Managements liegende Umsätze mit Eigensoftware.

Folglich passe auch das Analystenteam seine Schätzungen an und orientiere sich dabei an der Mehrjahresplanung „CENIT 2025“. Im Rahmen derer solle bis zum Jahr 2025 ein Umsatz von 300 Mio. Euro – bei einer EBIT-Marge von 8 bis 10 Prozent – erreicht werden. Auf Basis der leicht reduzierten Ergebnisprognosen für 2019 und des damit angepassten DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 19,85 Euro (zuvor: 20,30 Euro), bestätigen aber unverändert das Rating „Kaufen“.

