Cenit: Starkes anorganisches Wachstum

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) durch anorganische Effekte einen neuen Rekordumsatz erzielt, während das EBIT aufgrund geringerer Margen bei Fremdsoftware gesunken ist. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum für die Cenit-Aktie.

Nach Analystenaussage habe der Umsatz nahezu ausschließlich durch externes Wachstum auf 123,31 Mio. Euro (9M 2017: 102,22 Mio. Euro) zugelegt. Bereinigt um diese Effekte sei sogar ein leichter Umsatzrückgang zu verzeichnen gewesen. Durch die im Vorjahr erworbene KEONYS-Gruppe habe der Umsatz besonders bei der margenschwächeren Fremdsoftware zugelegt, während die Erlöse mit Eigensoftware gesunken seien. Dies habe laut GBC zu einem Rückgang der Rohertragsmarge auf 50,7 Prozent (9M 2017: 55,3 Prozent) und der EBIT-Marge auf 3,8 Prozent (9M 2017: 6,8Prozent) geführt.

Folglich sei das EBIT auf 4,73 Mio. Euro (9M 2017: 6,93 Mio. Euro) gefallen. Der aktuelle Umsatzmix gehe dabei erwartungsgemäß mit einer Minderung der Rentabilität einher, so GBC. Das Unternehmen habe jedoch die im Rahmen der Halbjahresberichterstattung bereits angepasste Unternehmens-Guidance bestätigt. Demnach werde unverändert mit einem Umsatz zwischen 175 und 180 Mio. Euro und einem EBIT von rund 10,0 Mio. Euro gerechnet. Analog zur unveränderten Guidance von Cenit habe auch das Analystenteam seine Prognosen für 2018 und 2019 bestätigt. Auf Basis ihres unveränderten DCF-Bewertungsmodells errechnen die Analysten weiterhin ein Kursziel von 22,50 Euro und bestätigen erneut ihr Rating „Kaufen“.

