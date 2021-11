Cenit: Rentabilitätsverbesserung erwartet

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) eine konstante Umsatzentwicklung erreicht, auch wegen des Margenstarken Lizenzgeschäfts aber eine überproportionale EBIT-Entwicklung verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das EBIT auf 2,44 Mio. Euro (9M 2020: 1,67 Mio. Euro) zugelegt. Hintergrund für diese Entwicklung sei neben dem Anstieg der Eigensoftware-Umsätze zudem der deutliche Anstieg der besonders margenstarken Lizenzumsätze. Mit der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen habe die Gesellschaft laut GBC die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt. Unverändert werde mit einem Umsatz von 152,00 Mio. Euro und einem EBIT von 4,90 Mio. Euro gerechnet. Nach Meinung der Analysten sei die Guidance eine realistische Annahme, da vor allem von Kundenseite grundsätzlich ein positives Signal vorliege.

Selbst vor dem Hintergrund der aktuellen Lieferschwierigkeiten lasse sich sowohl aus dem Automotive-Bereich als auch aus der Maschinenbau-Branche ein positiver Nachfragetrend beobachten. Angesichts der insgesamt vielversprechenden Signale behalte das Analystenteam die bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen bei. Wegen der erwarteten spürbar höheren Umsatzerlöse in den kommenden Geschäftsjahren solle das Unternehmen sukzessive die Rentabilität verbessern. Ein zunehmender Anteil der Eigensoftware-Umsätze könne hierfür ein wichtiger Faktor sein. Aufgrund eines unveränderten DCF-Bewertungsmodells erneuern die Analysten das Kursziel von 18,80 Euro und das Rating „Kaufen“.



