Cenit: Nettoergebnis im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Cenit":

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) einen spürbaren Umsatzrückgang verbucht, aufgrund deutlich geringerer Kosten aber weiterhin ein positives EBIT erreicht. In der Folge reduzieren die Analysten zwar leicht das Kursziel, behalten das positive Votum aber bei.

Nach Analystenaussage habe der 9-Monatsumsatz auf 109,71 Mio. Euro (9M 2019: 126,16 Mio. Euro) nachgegeben. Nach Meinung von GBC sei dieser Rückgang aber als moderat einzustufen, da das Kundenklientel von Cenit insbesondere aus den betroffenen Branchen Luftfahrt sowie Maschinen- und Fahrzeugbau komme. Das EBIT habe aufgrund niedrigerer Kosten bei 1,67 Mio. Euro (9M 2019: 4,55 Mio. Euro) gelegen, das Nachsteuerergebnis sei demnach auf 0,96 Mio. Euro (9M 2019: 3,04 Mio. Euro) gefallen. Für 2020 rechne das Management mit Umsätzen zwischen 145 und 150 Mio. Euro und einem EBIT zwischen 1,5 und 2,0 Mio. Euro.

Die bisherige 2020er Umsatzschätzung von GBC liege im Rahmen des Unternehmensausblicks, weshalb das Analystenteam hier keine Änderung vornehme. Die EBIT-Guidance jedoch sei zu konservativ ausformuliert und werde von GBC auf 2,28 Mio. Euro (zuvor: 1,58 Mio. Euro) angehoben. Für das kommende Geschäftsjahr sei das Analystenteam hingegen vorsichtiger als bisher. In der Folge passen die Analysten das Kursziel leicht auf 16,40 Euro (bisher: 16,50 Euro) an, bestätigen aber das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.11.2020, 11:05 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 09.11.2020 um 08:24 Uhr fertiggestellt und erstmals am 09.11.2020 um 10:00 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/21811.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.