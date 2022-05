CR Capital: Eigenkapital steigt deutlich

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Schaffer von GBC hat die CR Capital AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) das Nachsteuerergebnis deutlich auf 65,39 Mio. Euro gesteigert, nachdem im Vorjahr 51,27 Mio. Euro erzielt wurden. In der Folge heben die Analysten ihr Kursziel leicht an und bestätigen das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten habe die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 Beteiligungserträge von 68,91 Mio. Euro (GJ 2020: 64,38 Mio. Euro) ausgewiesen. Größtenteils stamme der Ertrag aus der Beteiligung CR Opportunities. Abzüglich Holdingkosten sei das EBITDA auf 66,49 Mio. Euro (GJ 2020: 61,39 Mio. Euro) geklettert. Angesichts eines hohen Nachsteuerergebnisses sowie der Tatsache, dass sich ein großer Teil der Aktionäre für die Aktiendividende entschieden habe, sei das Eigenkapital deutlich auf 240,78 Mio. Euro (GJ 2020 177,98 Mio. Euro) gewachsen. Aufgrund der Bilanzierung als Investment Entity nach IFRS 10 ziehe das Analystenteam zur Bewertung der CR Capital AG einen NAV-Ansatz heran. Dabei habe GBC den gutachterlich ermittelten fairen Wert der Beteiligungen von 245,56 Mio. Euro um die abdiskontierten Overhead-Kosten von 8,79 Mio. Euro reduziert und die Nettoliquidität von 1,49 Mio. Euro berücksichtigt. In der Folge ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 58,82 Euro (zuvor: 58,54 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.05.2022, 12:45 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 02.05.2022 um 08:37 Uhr fertiggestellt und am 02.05.2022 um 12:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23973.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.