CONSUS: Verbesserungen auf Finanzierungsseite

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die CONSUS Real Estate AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) maßgeblich wegen Erträgen aus der Immobilienentwicklung die Gesamtleistung um 37 Prozent auf 333 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das „adjusted EBITDA“ (vor PPA und One Offs) 138 Mio. Euro erreicht. Dies entspreche einer EBITDA-Marge von 54 Prozent. Insgesamt liege das Zahlenwerk des ersten Halbjahres bei den Ergebnissen im Rahmen der Prognose von SRC für das Gesamtjahr 2019. Der GDV des Portfolios habe nunmehr 10 Mrd. Euro erreicht. Seit Jahresbeginn seien 4 neue Projekte mit einem Entwicklungsvolumen von 1,2 Mrd. Euro hinzu gewonnen worden. Außerdem habe das Unternehmen 4 Forward Sales getroffen. Weitere Projekte seien in der Verhandlungsphase, weshalb das Analystenteam bald weitere Forward Sales erwarte.

Zudem seien jetzt auf der Finanzierungsseite die ersten Fortschritte bemerkbar. Während der durchschnittliche Zinssatz zum Halbjahr folglich der Bondplatzierung auf 8,5 Prozent zugelegt habe, liege der derzeitige Run Rate bereits bei 7,9 Prozent. Dies sei laut SRC das Ergebnis der Refinanzierungsaktivitäten. Neben dem guten Ergebnis zeige die erfolgreiche Verkaufstätigkeit das Interesse von Investoren an den hochwertigen Wohn-Projekten von CONSUS. Die Gewinnung der neuen Projekte beweise zudem, dass das Unternehmen die Pipeline weiterhin füllen könne. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 13,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.09.2019, 11:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 13.09.2019 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/Consus_13Sept19.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.