CONSUS: Upfront-Sales weit über Plan

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die CONSUS Real Estate AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) die Gesamtleistung um über 70 Prozent auf 228 Mio. Euro gesteigert, maßgeblich wegen des gestiegenen Finanzaufwands auf Nettobasis aber im Minus gelegen. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das Nettoergebnis im ersten Quartal 2020 auf -19 Mio. Euro (Q1 2019: rund -10 Mio. Euro) gefallen. Unterdessen habe das Unternehmen über verschiedene Upfront-Sales im Mai berichtet. Darunter befinde sich der Verkauf von 17 Projekten mit einem GDV von 2,3 Mrd. Euro und einem Transaktionsvolumen von 690 Mio. Euro. Weiter sei ein Upfront-Sale von weiteren acht Projekten mit einem GDV von 2 Mrd. Euro verkündet worden. Durch die beiden Verkäufe werde die Nettoverschuldung um über 1 Mrd. Euro reduziert und der pro-forma durchschnittliche Finanzierungsaufwand falle auf 7,4 Prozent (zuvor: 7,8 Prozent).

Im Rahmen der angekündigten Upfront-Sales mit einem Volumen von 4,3 Mrd. Euro habe das Unternehmen seine Guidance bestätigt. Demnach werde ein bereinigtes EBITDA von 450 Mio. Euro erwartet. Das Analystenteam habe aufgrund der Corona Pandemie lediglich 420 Mio. Euro geschätzt, passe die Kalkulation nun aber auf 447 Mio. Euro beim bereinigten EBITDA an. Wenngleich die Analysten weiterhin ein deutliches Verbesserungspotenzial bei der Bilanz des Unternehmens sehen und auch aufgrund der anhaltenden Corona Pandemie eine vorsichtigere Haltung bewahren, erhöhen sie das Kursziel auf 8,00 Euro (zuvor: 7,50 Euro) und bestätigen das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.05.2020, 16:25 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 29.05.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/Consus_29May2020.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.