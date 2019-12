CONSUS: Umsatz verdreifacht

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die CONSUS Real Estate AG einen strategischen Kooperationsvertrag mit der ADO Properties S.A. geschlossen. ADO habe zudem 22 Prozent der CONSUS-Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 9,72 Euro erworben und besitze darüber hinaus beim derzeitigen Hauptaktionär, der Aggregate Holding S.A, eine Call-Option für weitere 51 Prozent der CONSUS-Aktien. In der Folge nehmen die Analysten ihr Kursziel zurück, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten habe das Unternehmen außerdem das Zahlenwerk für die ersten 9 Monate 2019 vorgelegt und eine Gesamtleistung von 609 Mio. Euro erreicht. Dabei sei der Umsatz mit 525 Mio. Euro rund dreimal so hoch wie im Vorjahreszeitraum ausgefallen. Das EBITDA vor PPA und One Offs habe bei 285 Mio. Euro gelegen. Daraus ergebe sich eine adjustierte EBITDA-Marge von 54 Prozent. Das Nettoergebnis sei mit über 29 Mio. Euro (9M 2018: -18 Mio. Euro) in den positiven Bereich gedreht worden und der derzeitige GDV des Portfolios liege bei 10,3 Mrd. Euro.

Laut Analystenmeinung sei die Entwicklung der CONSUS-Aktie durch die ausstehende Call Option für ADO und das mögliche, freiwillige Übernahmeangebot in der Entwicklung eingeschränkt. Das bereits festgelegte Tauschverhältnis entspreche abhängig vom Ado-Aktienkurs derzeit einem Angebotspreis von 7,70 Euro. Demnach belege der jüngst gezahlte Preis von ADO (9,72 Euro je Aktie), dass das alte Kursniveau von nur rund 6,00 Euro viel zu niedrig gewesen sei und nicht dem Potenzial des Unternehmens und der Entwicklungs-Pipeline entsprochen habe. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 10,00 Euro (zuvor: 13,00 Euro), erneuen aber das Rating „Buy“.

