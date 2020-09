CONSUS: Schuldenabbau schreitet voran

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die CONSUS Real Estate AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Gesamtumsatz auf 614 Mio. Euro nahezu verdreifacht und das EBITDA auf 136 Mio. Euro (HJ 2019: 122 Mio. Euro) gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und ermitteln ein positives Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen bereits im Mai über verschiedene Upfront Sales berichtet. Demnach seien 17 Projekte mit einem GDV von 2,3 Mrd. Euro an die Gröner Group GmbH veräußert worden. Das Transaktionsvolumen habe sich auf 690 Mio. Euro belaufen und trage neben dem Ergebnisbeitrag auch zu einer Reduzierung der Projektverbindlichkeiten von rund 475 Mio. Euro bei. Der Upfront Sale von weiteren 8 Projekten mit einem GDV von 2 Mrd. Euro sei nur wenig später verkündet worden. Dieser Verkauf reduziere die Projektverbindlichkeiten des Unternehmens um weitere 390 Mio. Euro, wovon es sich bei 210 Mio. Euro um teures Mezzaninkapital gehandelt habe. Im Rahmen des Kontrollgewinns durch ADO sei die Strategie des Unternehmens auf Build-to-hold angepasst worden, wodurch der Ertrag einiger in 2020 geplanten Forward Sales nicht mehr erzielt werde. Das Management habe deshalb die Guidance für das bereinigte EBITDA zurückgenommen. Die Analysten bestätigen in der Folge das Kursziel von 8,00 Euro, nehmen das Rating aufgrund der Kursentwicklung aber auf „Accumulate“ (zuvor: „Buy“) zurück.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.09.2020, 18:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 15.09.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/Consus_15Sept2020.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.