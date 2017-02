CEWE Stiftung: Sehr starkes viertes Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "CEWE Stiftung":

Die Analysten von GSC Research sehen sich von den vorläufigen Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA sowohl in ihren Prognosen als auch in ihrer grundsätzlichen Einschätzung bestätigt und haben deswegen ihr Rating wie auch das Kursziel unverändert gelassen.

Den vorläufigen Zahlen zufolge habe die CEWE Stiftung & Co. KGaA erneut von einem starken Abschlussquartal profitiert und zwischen Oktober und Dezember über 90 Prozent des Gesamtjahresergebnisses erwirtschaftet. Im Einzelnen habe CEWE den Umsatz um 7,0 Prozent auf 593,1 Mio. Euro und das EBIT von 36,4 auf 47,0 Mio. Euro verbessert.

Sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT habe die Gesellschaft damit die eigene Prognose wie auch die Schätzungen von GSC Research leicht übertroffen.

Damit seien die vorläufigen Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA laut GSC Research absolut solide und frei von Überraschungen ausgefallen, was die Analysten als eine Bestätigung ihrer grundsätzlich positiven Einschätzung der Gesellschaft sowie des Geschäftsmodells werten.

Mit Verweis auf die in 2016 deutlich gestiegene Bewertung in Folge der erfreulichen Kursentwicklung bestätigen die Analysten für die CEWE-Aktie ihr Rating „Halten“, das Kursziel wird von GSC Research unverändert auf 83,00 Euro taxiert.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.gsc-research.de/uploads/tx_mfcgsc/artikel/2017-02-28_CEWE.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.