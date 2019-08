CEWE: Solide Eigenkapitalquote

Weitere Suchergebnisse zu "CEWE Stiftung":

Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA die starke Entwicklung aus dem Startquartal durch eine erfreuliche Entwicklung im Kerngeschäft auch in den Monaten April bis Juni 2019 fortgesetzt. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das Rating.

Nach Analystenaussage habe CEWE im zweiten Quartal 2019 neben dem deutlichen organischen Umsatzwachstum von der seit Anfang Juni in das Zahlenwerk einfließenden Übernahme von WhiteWall profitiert. Zwar resultiere in diesem Jahr aus der Akquisition noch eine EBIT-Belastung von rund 1 Mio. Euro, perspektivisch seien aber positive Ergebnisbeiträge zu erwarten. Nach dem Verlauf der ersten 6 Monate rechne das Analystenteam damit, dass die Gesellschaft auch in diesem Jahr wieder alle Unternehmensziele erreiche. Entscheidend werde in allen drei Geschäftsfeldern letztlich aber das Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft sein, in dem CEWE zuletzt den kompletten Jahresgewinn erwirtschaftet habe.

Bedingt durch eine deutliche Bilanzverlängerung infolge des neuen Bilanzierungsstandards IFRS 16 sowie der WhiteWall-Übernahme sei die Konzerneigenkapitalquote zum 30. Juni auf 46,4 Prozent zurückgegangen, bewege sich damit aber immer noch auf einem soliden Niveau. Zudem liege die zu erwartende Dividendenrendite laut GSC bei 2,5 Prozent. Angesichts der Effekte aus der Akquisition habe das Analystenteam seine Schätzungen für 2019 etwas zurückgenommenen, für 2020 aber angehoben. Demnach ermitteln die Analysten ein Kursziel von 92 Euro (zuvor: 90 Euro) und bestätigen das Rating „Halten“.

