CEWE: Sicher durch die Krise

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) Corona-bedingt einen leichten Umsatzrückgang auf 413,3 Mio. Euro erlitten und dabei ein Periodenergebnis von -0,1 Mio. Euro verbucht. In der Folge bestätigt der Analyst Kursziel und Rating.

Nach Analystenaussage habe auch das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing auf Quartalsbasis einen kleinen Dämpfer erlitten, auf Neunmonatsbasis aber die Umsatz- und Ergebnisrückgänge im Einzelhandel und beim Kommerziellen Online-Druck deutlich kompensiert. Insgesamt sehe der Analyst das Unternehmen mit der starken Marktstellung als Premium-Anbieter und der Innovationsführerschaft im Fotofinishing sehr gut für mittel- und langfristiges profitables Wachstum positioniert. Dass das CEWE-Management ebenfalls optimistisch in die Zukunft blicke, äußere sich laut GSC darin, dass der Fotospezialist im Gegensatz zu vielen anderen Aktiengesellschaften die Anteilseigner nun zum elften Mal in Folge mit einer erhöhten Dividende am Unternehmenserfolg beteiligt habe. Zudem bewege sich die Eigenkapitalquote des Konzerns mit 50,2 Prozent unverändert auf einem sehr soliden Niveau. Wie der Vorstand im Rahmen der Analysten-Telefonkonferenz zu den Neunmonatszahlen erläutert habe, sei CEWE außerdem für potenzielle Akquisitionen bereit, wenn sich eine entsprechende Möglichkeit ergebe. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 106,00 Euro und erneuert das Rating „Halten“.

